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В Анучинском районе Приморья спасатели ищут пропавшего мужчину

В Анучинском районе Приморья спасатели ищут пропавшего мужчину

Житель села Анучино 1978 года рождения 3 октября ушёл в лес в Анучинском районе и до настоящего времени домой не вернулся. Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результатов не дали. 27 октября родственники обратились за помощью к спасателям.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 28 октября в 09.00 для оказания помощи полицейским убыла поисковая группа Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний в составе 5 человек и 1 единицы техники. За два дня осмотрено 12 кв. км лесного массива на северном берегу Крестовского ключа и по южной стороне Лесовского ручья. 30 октября планируются поиски на северном склоне высоты 415.0 и восточном склоне высоты 391.0.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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