Программа «Приморье без наркотиков» от 30 октября 2017 года

Телевизионный проект «Приморье без наркотиков» — это цикл специальных телепередач, посвященных самой острой и злободневной проблеме — распространению наркомании. В нашей программе вы услышите факты и мнения, увидите истории и — главное — мы вместе найдем пути противостояния болезни века.

Каждый год в крае утверждается план антинаркотических мероприятий. Это инструкции к действиям для различных структур. Борьба с наркоманией одновременно ведется на всех фронтах. Сегодня правоохранительные органы подводят предварительные итоги работы за год. Как меняется картина дня?

Евгений Оржеховский, заместитель начальника отдела организации взаимодействия с органами государственной власти Приморского края и межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УМВД России по Приморскому краю: «За прошедшие 9 месяцев приморская полиция выявила более 4000 наркопреступлений. Половина связана со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято 700 килограммов подконтрольных веществ. 140 из них — так называемые дизайнерские наркотики, психоактивные вещества синтетического ряда. За 2017 год также выявлено 32 наркопритона.

Яркий пример тому — два крупных наркопритона, выявленных с мая по июнь этого года. В одном из многоквартирных домов пресечена деятельность супружеской пары, которая по предварительному сговору предоставляла свою квартиру для регулярного потребления наркотиков. Деятельность пресечена. Мера пресечения в отношении одного из них — арест. Через месяц в этом же подъезде была пресечена группа лиц, которые тоже предоставляли квартиру. Мера пресечения — арест.

Как правило, лица, содержащие наркопритон, привлекаются к административной ответственности за потребление наркотиков. Судами также возлагается обязанность пройти диагностику, лечение, ресоциализацию в связи с потреблением наркотических веществ без показаний. Контроль за исполнением обязанности возложен на подразделение по контролю за оборотом наркотиков края. Если лица не исполнят обязанности, к ним применяется статья 6.9.1 Кодекса об административных правонарушениях. Предусматривается штраф или арест до 30 суток

По данным УМВД по Приморскому краю, в списке самых популярных наркотических средств первую позицию по-прежнему держит каннабисный ряд. Из всех изъятых наркотиков 80% занимает именно эта группа. Специалисты объясняют это тем, что у нас созданы благоприятные условия для произрастания маньчжурской конопли.

На втором месте — опиаты.

Также в последнее время широкое распространение получили искусственные психоактивные вещества — «синтетика». Создана в условиях лаборатории. Вызывает моментальную и сильную зависимость. Последствия ужасающие.

Основные поставщики синтетики: Юго-Восточная Азия, в частности Китай; центральная Россия. Недавно правоохранительные органы зафиксировали случаи изготовления лабораторных наркотиков и на территории Приморья.

По числу наркозависимых городами с «черной репутацией» по-прежнему остаются Владивосток, Находка, Уссурийск.

В первом квартале в Уссурийске пресечена деятельность представителей группы лиц, которые организовали интернет-магазин в телекоммуникационной сети Телеграмм, через которую происходил сбыт синтетических наркотиков. Изъято 1 килограмм 200 граммов.

Работа усложняется тем, что в последнее время распространен сбыт наркотиков через интернет. В первую очередь бесконтактным способом. Этим усложняется разработка лидеров преступной группы. Как правило, те лица, которые — конечное звено, то они ни разу в жизни не общались с теми, кто продает. Но проводится работа по выявлению интернет-магазинов. Правоохранительные органы не стоят на месте.

Еще один пример: в конце августа в одном из гаражных кооперативов изъяты синтетические наркотики объемом 7 кг. При задержании гражданин пытался втоптать в землю 4 кг.

Сегодня УМВД по Приморскому краю проводит масштабную работу по предупреждению распространения наркомании. Это ликвидация наркопритонов, изъятие наркотиков и целый ряд профилактических акций и кампаний.

В рамках планах МВД России по Приморскому краю регулярно проводятся акции-операции «Сообщи, где торгуют смертью», «Территория безопасности», «Дети России». В целях подрыва сырьевой базы ежегодно проводится операция «Мак». Кроме этого, на постоянной основе управлением по контролю за оборотом наркотиков проводятся профилактически работы в высших учебных заведениях, средне-специальных. Данные мероприятия проводятся во взаимодействии с молодежным ресурсным центром, наркологическим диспансером. Направлены на реализацию мер по сокращению спроса наркотиков. Подобные мероприятия также проводятся с лицами, подлежащими прохождению воинской службы».

Рубрика «Профилактика»



В зоне риска — несовершеннолетние. Именно поэтому в рамках программы «Безопасный край» на местах уделяется особое внимание работе с подростками.

Без налета лояльности неприглядная правда всегда шокирует, но заставляет задуматься. Большая лекция по профилактике вредных привычек в расписании учеников Артемовского колледжа сервиса и дизайна появляется ежеквартально. На этом семинаре подборка слушателей не случайная. Первокурсники — поступившие из детских домов. Как говорят педагоги, «потенциально нестабильная аудитория».

– Предлагали, попробовал. Больше не хочу. Голова кругом, бешеный, глюки. Спайс пробовал.

Сейчас на учете в инспекции отделения по делам несовершеннолетних города Артема состоит всего один ребенок, потреблявший наркотики. Оптимистичную статистку правоохранительные органы объясняют двумя причинами. Во-первых, сложно доказать. Во-вторых, заядлые наркоманы чаще относятся к возрастной группе постарше, начиная от 20 лет. Хотя, по общероссийском данным, больше 40 процентов зависимых детей впервые знакомятся с психоактивными веществами именно в возрасте 11—14 лет. Поэтому полиция Артема предпочитает работать на опережение. Пытаются достучаться до молодежи. Кстати, лекции полезны не только для учеников, но и для педагогов.

Татьяна Николаева зам. директора по воспитательной работе Артемовского колледжа сервиса и дизайна: «Очень важно знать все о наркотиках и уметь внешне определять, чтобы пресечь в свое время. В этом году приняли ребенка. Заметили однажды его странное состояние. Отвезли в наркодиспансер. Он был поставлен на учет».

Параллельно работа ведется и с родителями. Именно они отвечают за действия подростка, не достигшего 16 лет, но уже преступившего черту закона. За 9 месяцев этого года в Артеме привлекли к ответственности 12 родителей, чьи дети употребляли токсичные вещества.

Наталья Радчук, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Артему, майор полиции: «Ответственность за несовершеннолетних всегда в первую очередь лежит на родителях. Поэтому и начинать работу нужно с семьи. Чтобы родители знали, какой круг общения у их ребенка, какой образ жизни он ведет. Все начинается с семьи и с общества».

Антинаркотическая программа объединила усилия всех структур. Органы системы профилактики, отдел по незаконному обороту наркотиков и наркодиспансер работают в одной связке. Лекции здоровья, классные часы, собрания для родителей в образовательных учреждениях Артемовского городского округа проводятся ежемесячно.



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Профилактика — это не только беседы и лекции, но и конкретные действия. 10.000 учащихся проверят на наркотики. В Приморье продолжается добровольное тестирование на потребление запрещенных веществ. Тотальный скрининг среди студентов и старшеклассников в крае практикуют пятый год. Подробности — далее.

- Акира, пожалуйста, заходи.

Достаточно команды «ищи», и черный нос моментально уловит подозрительный запах. У Акиры профессиональная чуйка на любой вид наркотиков: от «синтетики» до традиционных героина и опиума. Сегодня немецкая овчарка обнюхивает кабинеты машиностроительного колледжа. Реакция ребят четвероногую ищейку обескураживает. Обычно встречают не так радушно. Этот обыск, скорее, показательный. Впрочем, проходит по всем правилам и ежегодно.

Заслуженный отдых после полной проверки аудиторий. Вердикт Акиры: чисто. Наркотики не обнаружены. Теперь учеников будут проверять медики.

Вместо занятий в депо у будущих машинистов — профлекции и экспресс-тест на наркотики. 480 студентов колледжа добровольно согласились на скрининг. Считанные секунды, и результат готов.

– Тест чистый. Молодец!

Антинаркотическая программа стартовала еще весной. Тогда 53,5 тысячи учеников прошли социальное он-лайн тестирование. По виртуальным анкетам специалисты составили так называемые «портреты» школ и вузов и сделали выборку учебных заведений, рекомендованных для второго этапа добровольного экспресс-теста.

Светлана Ткач, студентка третьего курса Колледжа машиностроения и транспорта: «Моя группа девочек. Не боятся. Охотно идут сдавать».

Денис Жикулин, студент первого курса Колледжа машиностроения и транспорта: «Дает понять, не наркоман ли ты, и не пробовал ли что-нибудь незаметно даже для себя. Но иногда они могут соврать».

А вот медработники вероятность погрешности отрицают. Любой положительный результат обязательно перепроверят в лаборатории. Подростка с подтвержденным плохим анализом ждут встречи и беседы со специалистами профильных медучреждений

Ольга Южакова, заведующая детско-подростковым отделением краевого наркологического диспансера: «Дети, которые проходят тестирование, понимают, что могут проверить в любой момент. И появляется хоть какая-то опаска. Второй момент, готовим детей к тому, что в будущем на любую специализацию надо проходить тестирование. И если не проходят, сразу появляется подозрение. Цель — предупредить и выявить на раннем этапе, чтобы не переросло в зависимость».

Пока одни сдают анализы, другие обсуждают проблемы наркомании. В соседней аудитории ребята откровенно говорят с психологом о наркотиках. На первый взгляд — игра-беседа. На самом деле — серьезный урок и ликбез по последствиям наркомании. Серию подобных тренингов специалисты проведут по всем образовательным учреждениям Приморья.

Елена Кандратьева, медицинский психолог краевого наркологического диспансера: «Очень редко в семьях ведутся разговоры на такие темы. Все хотят, чтобы это прошло мимо. Сейчас наркомания — проблема, которая затрагивает каждую ячейку общества. Именно в благополучных семьях часто дети с проблемой наркомании. Они многого не знают, а здесь расширяют кругозор. Даем информацию, проигрываем и надеемся, что в следующий раз они смогут сказать твердое «нет». Смогут отказаться».

Скрининг и специализированные тренинги в этом году пройдут 10.000 учеников Приморья. Тестировать учебные заведения сотрудники наркодиспансера планируют до конца ноября.



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В 2016-ом у восьми подростков в анализах были обнаружены наркотические соединения. В этом году подводить итоги еще рано. Но пока что ни один тест не показал положительный результат на наркотики. Зато уже были обнаружены следы никотина и алкоголя.

Кстати, проверить своего ребенка родители могут и в домашних условиях. Экспресс-тесты сегодня в свободной продаже в любой аптеке. По ним можно проверить до пяти видов наркотиков. Результат скрининг-полоска покажет уже через 20 секунд.

Лана Царёва, заместитель главного врача Приморского краевого наркодиспансера: «Чаще всего дети в крае начинают с конопли. А она долго сохраняется в биологической среде. Но если есть сомнения даже при отрицательном результате, родители могут обратиться в детско-подростковое отделение на Нерчинской, 42 и сдать анализ уже в лабораторию».



Рубрика «Я выбираю жизнь»

В Приморье готовят волонтеров для борьбы с распространением наркомании. На днях в крае завершился масштабный профилактический коучинг. Для представителей молодежных объединений провели профильные тренинги. Ребят учили говорить со сверстниками о последствиях пагубных привычек. Какую альтернативу активисты предложат зависимой молодежи, расскажем в следующем сюжете.

Каждую неделю — новый город. Профессиональный тренер Молодежного центра Даниил Фрамм к длительным командировкам привык. В дорожной карте за два месяца — шесть районов. Артем — конечная точка большого маршрута.

– Это только кажется: раздали листовки, поговорили в кругу и забыли. Ан нет. Вы расскажите одним ребятам, другим, и так будет информация передаваться.

Даниил говорит с ребятами на молодежном сленге, просто и понятно, как равный равному. Обучающий семинар по программе профилактики наркомании собрал самых активных молодых людей города. У них есть три дня, чтобы стать профильными волонтерами. За плечами практически каждого участника — десятки тренингов. Но вот именно на тему наркомании большинство говорит впервые. На семинаре ребят учат правильно преподносить злободневную тему своим сверстникам.

Эвелина Мухаметова, активистка молодежного центра, г. Артем: «Говорить о видах наркотиков, как их использовать нельзя. Говорить нужно о том, какой вред они приносят и последствия какие».

Алексей Митькин, волонтер, г. Артем: «Это касается каждого из нас. Везде есть такое, даже в любом захолустье. Это страшно и с этим надо бороться. Я в свою очередь постараюсь заинтересовать молодых людей чем-то другим. Нужно находить что-то такое, что будет отвлекать. И они поймут, есть другие способы находить радости жизни».

Максимум общения и сплошная практика. Молодые люди совместными усилиями ищут альтернативу пагубным привычкам. Идей масса: от раздачи листовок до городских флешмобов и театральных постановок с актуальным сценарием. Задача номер один: после тренинга продолжить работу и постараться перенести проекты с бумаги в реальность.

Даниил Фрамм, тренер проекта «Семинары по программе профилактики наркомании для членов молодежных объединений по принципу «ровесник-ровеснику»: «У нас интерактивное общение. Немного теории. А потом практика. Ребята пишут о последствиях употребления наркотиков, об альтернативе, какие акции можно использовать. Ребята, которые приходят на тренинг, потом сами звонят и говорят: «Мы провели такой-то тренинг. Спасибо большое». Процентов 30 всегда будут этим продолжать заниматься».

Этой осенью география антинаркотических семинаров охватила шесть территорий края: Находка, Артем, Спасск-Дальний, Партизанск, Октябрьский и Анучинский районы. В числе учеников, а теперь уже потенциальных волонтеров, — сотни активистов. Итоги масштабной профработы специалисты оценят уже в ноябре на Молодежном форуме во Владивостоке.



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Об эффективности принципа «Равный равному» и предстоящем форуме «Молодежь Приморья без наркотиков» — экспертное мнение куратора проекта Романа Ковбас.



Рубрика «Эксперт»

Роман Ковбас, куратор проекта «Семинары по программе профилактики наркомании для членов молодежных объединений по принципу «ровесник-ровеснику»: «Наша задача — донести то, что не рассказывают в семьях. Честное общение, ничего не скрываем. И главное, показываем своим примером, как действовать. Просто говоря, ничего не сделаем. А когда видят наглядный пример — это другое дело. Ребята вовсю вовлекаются в процесс. Сами начинают проводить тренинги, семинары. Мы видим, как они сами меняют свое окружение в лучшую сторону.

Важно, чтобы детям рассказывали не взрослые, а именно ровесники. И показали, как можно себя занять. Есть волонтерство, есть творческие работы, спорт, даже просто здоровый образ жизни.

Молодежный форум «Приморье без наркотиков» пройдет в конце ноября, начале декабря. Съедутся все представители районы, где проходили тренинги по профилактике. Будет для них и дальше обучение. И также это будет своего рода подведение итогов всех слетов, которые проходили в течение двух месяцев.

В наше время успеть за чем-то сложно. Поэтому нужно всегда быть начеку. Всегда реагировать быстро на то, что появляется. Поэтому важно работать в связке с другими органами; приглашать специалистов, которые рассказывают детям, что появляется и как этому противостоять. Плотное взаимодействие и администрации, и вузов, и школ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]