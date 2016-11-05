Табло на стадионе «Динамо» во Владивостоке засветится на домашних матчах «Луча»
Табло на домашнем поле приморского футбольного клуба «Луч-Энергия» заработает 1 ноября. Поручение его отремонтировать в кратчайшие сроки дал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в данный момент на стадионе «Динамо» подрядчик ведет ремонтные работы.
В Российский футбольный союз 1 ноября будет отправлен фотоотчет отремонтированного табло, после чего будет принято решение о возврате стадиону лицензии на проведение домашних матчей «Луча», – прокомментировали специалисты.
Напомним, из-за неработающего табло у стадиона «Динамо» временно отозвали лицензию на проведение футбольных матчей. Ситуацию взял на контроль временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Глава региона поручил отремонтировать табло до следующих домашних игр, которые начнутся 4 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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