Табло на стадионе «Динамо» во Владивостоке засветится на домашних матчах «Луча»

Табло на домашнем поле приморского футбольного клуба «Луч-Энергия» заработает 1 ноября. Поручение его отремонтировать в кратчайшие сроки дал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в данный момент на стадионе «Динамо» подрядчик ведет ремонтные работы.

В Российский футбольный союз 1 ноября будет отправлен фотоотчет отремонтированного табло, после чего будет принято решение о возврате стадиону лицензии на проведение домашних матчей «Луча», – прокомментировали специалисты.

Напомним, из-за неработающего табло у стадиона «Динамо» временно отозвали лицензию на проведение футбольных матчей. Ситуацию взял на контроль временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Глава региона поручил отремонтировать табло до следующих домашних игр, которые начнутся 4 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]