Анонс на 31 октября
31 октября 2017 г. Уполномоченный по правам человека в Приморском крае совместно с прокуратурой Тихоокеанского флота и Приморского края, УМВД и ГУФСИН России по Приморскому краю, другими органами проводит прием по личным вопросам ветеранов Великой Отечественный войны, участников боевых действий, пенсионеров военной службы и правоохранительных органов, членов их семей. Прием состоится Доме офицеров флота (г. Владивосток, ул.Светланская, 48) в 10.00. Предварительная запись по тел.: 8 (423) 2-31-93-48, 2-37-56-86.
31 октября во Владивостоке в библиотеке «Бук» состоится лекция «Мир снова изменился». Прочтет ее профессор физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук Алексей Чуличков.
31 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Салават Юлаев» Уфа. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
31 октября г. Москва. БК «ЦСКА-2» Москва - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.
31 октября — Международный день Черного моря.
31 октября — Всемирный день городов.
31 октября — Международный день экономии.
31 октября — День сурдопереводчика в России.
31 октября — День работников СИЗО и тюрем в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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