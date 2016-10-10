Скоро в Приморье придет холод поздней осени

30 октября погоду в Приморье определяет область повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +2...+12°C.

31 октября погодные условия в Приморье продолжит определять поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. В ночные часы продолжится понижение температурного фона, -2…-7°С, в горных районах до -13°С, на южном побережье -4…+1°С. Днем с западным, юго-западным ветром начнется адвекция теплого воздуха, температурный фон повысится до +7…+15°С.

В среду в отдельных районах возможны небольшие осадки. Ночью станет теплее на 2-4 градуса. Фон дневных температур существенно не изменится.

Во Владивостоке 30 октября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +7…+9°С.

Во вторник и среду в краевом центре сохранится погода без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура ночью +2…+4°С, в среду ночью потеплеет до +5…+7°С, днем +10…+13°С.

С четверга в Приморье вновь начнется похолодание, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромету.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]