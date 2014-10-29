В Приморье наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны. Видеорепортаж Андрея Мозгового
29 октября сотрудники вневедомственной охраны отметили свой профессиональный праздник. За 65 лет существования служба доказала свою востребованность.
Сегодня вневедомственная охрана – это одно из самых технически организованных и оснащенных подразделений. В 2016 году служба вошла в состав войск национальной гвардии Российской Федерации. Под охраной подразделений находится около 4 тысяч объектов, 16 тысяч квартир. Чтобы обеспечить их сохранность ежедневно на маршруты патрулирования выходит 48 групп задержания.
Виктор Загороднюк, начальник ФГКУ УВО ВНГ России по Приморскому краю: «Вневедомственная охрана - это самая мобильная, современная, оперативная служба. Служба, которая представляет охрану объектов, граждан. Лагерь «Океан» охраняем, океанариум».
В канун праздника поздравить юбиляров пришли представители законодательной и исполнительной власти Приморья и Владивостока, ветераны службы.
В день рождения лучших сотрудников и ветеранов службы наградили званиями, ценными подарками и благодарностями.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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