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Конкурс на должность главы Большого Камня объявят в ближайшее время

Конкурс на должность главы Большого Камня объявят в ближайшее время

Фото: Страна.ру

Действующий глава Большого Камня Дмитрий Чернявский подписал документы о порядке проведения конкурсных процедур на замещение вакансии главы города. Соответствующий документ подписан на внеочередном заседании Думы городского округа в понедельник, 30 октября, участие в котором принял врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Глава региона призвал депутатов и власть города к совместной и продуктивной работе друг с другом.

«Сейчас город начинает развиваться: у вас строится крупная судоверфь, появляются новые рабочие места, повышается уровень жизни. Ваша задача – максимально объединиться, не допустить междоусобиц и работать над улучшением жизни города. У вас должна быть одна команда», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Подписав все необходимые документы о порядке проведения конкурсных процедур на вакансию главы города, действующий глава округа Дмитрий Чернявский поблагодарил врио губернатора за проявленное к территории внимание и выразил готовность работать вместе со всеми органами власти.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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