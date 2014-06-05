Ученые ищут леопардов на трассе Владивосток — Хабаровск. Отслеживать зверя будут с помощью фотоловушек. Сейчас идет активная работа по установке автоматических камер. Делают это, чтобы понять, действительно ли редкая кошка собирается мигрировать на восток. Если исследование подтвердит эти догадки, через федеральную трассу проложат экодук, первый на Дальнем Востоке.

Сто фотоловушек совсем скоро появятся в лесах вдоль трассы между Владивостоком и Уссурийском. Сейчас их устанавливают ученые московскоого института имени Северцова.

Хосе Антонио Эрнандес-Бланко, старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова: «Ловушки стоят и на трассе, и на подходе к трассе, и после трассы. Главное, чтобы она была направлена именно на ту высоту, где зверь проходит. И главное, чтобы она была направлена в бок зверя. Чтобы, когда животное проходит, мы могли индивидуально распознавать».

С помощью фотоловушек ученые проверят теорию о том, что пятнистый хищник мигрирует с юго-запада на восток — в сторону Уссурийского заповедника. Это историческая родина редкой кошки, где их не видели уже несколько десятков лет. Однако в прошлом году одному зверю удалось пересечь оживленную трассу.

Сергей Найденко, зам. директора института проблем экологии и эволюции им. А .Н. Северцова: «Было проведено предварительно моделирование совместно с нашим институтом и обществом по сохранению диких животных, было показано, что именно этот участок наиболее подходит для перехода леопарда через трассу, и насколько велик шанс, что они эту трассу преодолевают».

Автоматические камеры находятся в непосредственной близости к людям. Поэтому защищают фотоловушки куда более серьезнее, чем от любопытного зверя.

Мария Чистополова, научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А .Н. Северцова: «Фотоловушки мы приобрели специально в комплекте с защитными ящиками, ящики эти сделаны из трехмиллиметровой стали — очень прочной, которую повредить практически невозможно. Даже если ловушка пострадает из-за каких-то действий, у неё вот здесь стоит карта памяти, которая защищена».

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Материалы с фотоловушек ученые смогут отсмотреть в начале весны. Именно столько памяти на флеш-картах, которые установлены в камеры. Если на кадрах заметят леопарда — значит эта дорога действительно пользуется популярностью у пятнистого хищника. Тогда в будущем здесь построят экодук - специальную и безопасную тропу для животных».

Мосты или тоннели через серьезные автотрассы строят по всему миру с середины прошлого века. В России экодук пока единственный - в Калужской области через федеральную дорогу М-3.

Татьяна Барановская, директор ФГУБ «Земля леопарда»: «Думаю, что еще не скоро появится экодук, потому что нужно время для проведения исследований, обсуждений, встреч, но очень надеюсь, что он появится».

Сейчас на территории национального парке «Земля леопарда» живут и рождаются новые пятнистые кошки. Их число уже перевалило за отметку 70, и теперь любопытное животное стремится покорять другие территории в поисках корма и приключений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]