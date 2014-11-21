Сыграть в футбол с европейскими клубами сможет теперь команда из приморского Партизанска. Здесь при краевой поддержке вводят в эксплуатацию обновленный стадион «Шахтер». Чтобы геологи, наконец, позволили строителям провести капремонт спортивной чаши, пришлось ровно под ней раскопать заброшенную шахту.

«Шахтер» стал несколько шире и немного «присел». Футбольное поле в 50-е годы соорудили над выработанной шахтой. Но время и подвижки гор едва не прикончили старый стадион.

Александр Зражевский, глава администрации Партизанского ГО: «Поле же само не клеится, здесь основание грунтовое, утрамбованное. Пескогравийная смесь там, щебень, гравий...»

Экономический расклад - 24 млн. рублей от края и шесть миллионов - из муниципального кошелька. Подрядчиком здесь компания из Находки. Деньги в любом случае остаются в крае. Ведь и материал местный. К примеру, измельченный кварц берут с карьеров Михайловки.

Ольга Катренко, корреспондент: «Зеленый ковер среди айсбергов — мешки с мелкой фракцией — один-два миллиметра — материал мягкий. И футболистам будет проще падать, легче подниматься и бежать к воротам...»

Резиновую крошку, тоже приморский материал, рассыпают из компактного бокса уже третьим укрепляющим слоем. После каждой игры полю понадобится расческа.

Вячеслав Генералов, прораб компании-подрядчика капреморта: «Искусственное покрытие ничем не хуже травяного поля, но намного дешевле, и в уходе проще».

Партизанский «Сучан», играющий в зоне «Юг» краевого футбольного чемпионата, вполне может теперь приглашать гостей из какой-нибудь ландеслиги Нижнего Рейна. «Шахтер» ведь оборудуют и новыми воротами с европейским сертификатом.

И новыми трибунами. Сейчас их основу — металлические конструкции - сваривают, чтобы поднять над полем. Там будет 400 комфортных кресел для болельщиков. Но ветеран партизанского спорта Василий Арапов больше всего рад современной беговой дорожке.

Василий Арапов, тренер ДЮСШ г. Партизанск: «Конечно, приятно. И взрослым, и детям. Я сейчас — тренер по велоспорту».

Шнековый миксер для бесшовных резиновых покрытий находкинцы уважительно зовут "Дуся Андреевна". Она сама меняет темп и стороны вращения, соединяя все ту же черную крошку с бордовой краской и специальным клеем.

Капремонт и раздевалок коснулся. Здание скоро подключают к теплу и воде. Но уже сейчас в новые окошки так уютно рассматривать партизанскую осень. Что ж, старого стадиона больше нет. Да здравствует «Шахтер»!

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]