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Детский омбудсмен при Президенте РФ посетит Приморье с рабочим визитом

Детский омбудсмен при Президенте РФ посетит Приморье с рабочим визитом

Фото: poluostrov-kamchatka.ru

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова совершит рабочую поездку в Приморье. Детский омбудсмен пробудет в регионе два дня – 31 октября и 1 ноября.

В рамках рабочей поездки Анна Кузнецова встретится с вице-губернатором Приморья Павлом Серебряковым, курирующим социальную сферу края, а также проведет круглый стол «Охрана прав детей с ментальными нарушениями» с участием представителей всех профильных ведомств региона, общественных организаций и экспертов.

Кроме того, детский омбудсмен проведет личный прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов маленьких жителей Приморья, посетит ряд детских учреждений региона, в частности социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» и православную гимназию.

«Выезды в регионы – важнейшая часть работы детского омбудсмена. Цель таких поездок – и понять существующие проблемы, предложить варианты их решения как на региональном, так и на федеральном уровнях, и познакомиться с успешными практиками, которые можно тиражировать в других регионах. В конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы вне зависимости от города проживания, от дальности расстояний, семьи и дети России получали одинаковую помощь, поддержку и условия для развития», – считает Анна Кузнецова.

Отметим, в период с 29 октября по 3 ноября Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова совершит рабочие поездки по трём регионам Дальнего Востока. Кроме Приморского края омбудсмен посетит Камчатский край, и Сахалинскую область. В преддверие визита в каждом регионе советниками детского омбудсмена проводятся инспекции детских социальных учреждений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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