В ДТП на приморской трассе погиб мотоциклист

ДТП с участием мотоциклиста произошло в районе 28 км автодороги Хороль—Реттиховка—Арсеньев.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 32-летний водитель мотоцикла, двигаясь в направлении поселка Реттиховка, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Пробокс». За рулем авто находилась 40-летняя женщины.

В результате автоаварии мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Установлено, что погибший имел водительское удостоверение категории «С» (грузовой транспорт). Обучение на право управления мототранспортом мужчина не проходил.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]