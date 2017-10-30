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Ремни безопасности спасли мужчину от тяжелых травм в ДТП на приморской дороге

Ремни безопасности спасли мужчину от тяжелых травм в ДТП на приморской дороге

В Приморье на выезде из села Барабаш, сразу за мостом, произошло тяжелое ДТП с участием микроавтобуса.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, об аварии рассказал подписчик паблика. ДТП произошло у него на глазах: микроавтобус начал вилять по дороге и выскочил на встречную полосу. Возможно, у автомобиля лопнуло колесо. Пролетев в полуметре от свидетеля аварии, микроавтобус перевернулся в кювет, «сделав четыре оборота».

Очевидец поспешил на помощь водителю пострадавшего авто и помог ему выбраться из машины. Мужчине удалось избежать очень серьезных травм, потому что он был пристегнут ремнями безопасности.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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