Ремни безопасности спасли мужчину от тяжелых травм в ДТП на приморской дороге

В Приморье на выезде из села Барабаш, сразу за мостом, произошло тяжелое ДТП с участием микроавтобуса.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, об аварии рассказал подписчик паблика. ДТП произошло у него на глазах: микроавтобус начал вилять по дороге и выскочил на встречную полосу. Возможно, у автомобиля лопнуло колесо. Пролетев в полуметре от свидетеля аварии, микроавтобус перевернулся в кювет, «сделав четыре оборота».

Очевидец поспешил на помощь водителю пострадавшего авто и помог ему выбраться из машины. Мужчине удалось избежать очень серьезных травм, потому что он был пристегнут ремнями безопасности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]