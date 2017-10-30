Ремни безопасности спасли мужчину от тяжелых травм в ДТП на приморской дороге
В Приморье на выезде из села Барабаш, сразу за мостом, произошло тяжелое ДТП с участием микроавтобуса.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, об аварии рассказал подписчик паблика. ДТП произошло у него на глазах: микроавтобус начал вилять по дороге и выскочил на встречную полосу. Возможно, у автомобиля лопнуло колесо. Пролетев в полуметре от свидетеля аварии, микроавтобус перевернулся в кювет, «сделав четыре оборота».
Очевидец поспешил на помощь водителю пострадавшего авто и помог ему выбраться из машины. Мужчине удалось избежать очень серьезных травм, потому что он был пристегнут ремнями безопасности.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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