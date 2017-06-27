Благоустройство дворов и сквера завершили в Находке

В Находкинском городском округе завершили первый этап благоустройства сквера «100-летия образования пограничных войск», а также отремонтировали четыре двора. Все работы выполнены в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает «Вести. Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Работы по благоустройству в Приморье ведутся в 58 городах и районах края, во многих из них они уже почти завершены. Так, в Находке заасфальтированы четыре придомовые территории на улицах Комсомольская,32, Гагарина,17, Арсеньева,3, а также Комсомольская, 7 в поселке Южно-Морской. Подрядчики также отремонтировали на объектах систему освещения, установили новые лавочки и урны.

Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, к 100-летию образования ФСБ России в муниципалитете принято решение привести в порядок сквер «100-летия образования пограничных войск», где часто проходят общественные мероприятия. Однако из-за большого количества работ принято решение разделить работы на два года.

«В этом году подрядная компания привела в порядок площадку вокруг стелы, стилизованной под пограничный столб. Дорожки из брусчатки “лучами” расходятся по территории сквера от места, устроенного для торжественных построений. На входе в сквер установили арку, опоры которой спроектированы в виде пограничных вышек. Рядом смонтированы каркасы информационных стендов. Вдоль тротуаров установлены скамейки и урны», – рассказали в ведомстве

Высадить голубые ели и декоративные кустарники, а также установить фонари уличного освещения здесь планируют в следующем году. В темное время суток мемориал будет освещаться с четырех сторон. Для этого в подножье установят прожекторы, защищенные от атмосферных осадков и вандалов бронированным стеклом.

Сквер включен в программу благоустройства по инициативе муниципального совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

На сегодняшний день работы по благоустройству городских парков еще продолжаются в Большом Камне, Спасске-Дальнем, Дальнегорске и Дальнереченске. Дворы приведены в порядок уже практически во всех 58 городах и поселках, участвующих в программе в этом году. Срок завершения работ – декабрь 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]