Владимир Миклушевский получил звание "Хранитель земли"

Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский получил от Всемирного фонда дикой природы (WWF) звание "Хранитель Земли" за увеличение площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в крае. Как рассказал ТАСС почетный советник Амурского филиала WWF Юрий Дарман, именно при Миклушевском было выполнено обещание предыдущего губернатора Сергея Дарькина увеличить площадь ООПТ до 18% территории края.

"Подарки планете Земля" - это система инициации увеличения площадей особо охраняемых природных территорий, когда правительство, государственные структуры или отдельные лидеры обязуются добровольно увеличить площадь ООПТ. И эти обязательства фиксировались через международный секретариат Фонда дикой природы. По Приморью согласие увеличить зону ООПТ до 18% мне еще Сергей Дарькин (губернатор Приморского края с 2001 по 2012 год - прим. ТАСС) подписал в 2002 году. Но добиться окончательного результата удалось только Миклушевскому", - рассказал представитель WWF в ходе международного форума "Природа без границ".

По его словам, за выполненное обещание должностные лица награждаются соответствующим сертификатом и объявляются "Хранителями Земли".

На Дальнем Востоке такой сертификат уже получил (губернатор Сахалинской области; с 20 октября 2008 года по 25 марта 2015 года губернатор Амурской области) Олег Кожемяко, за формирование в Амурской области сети ООПТ, занимающей 12% территории.

"В 1997 году Виктор Ишаев (губернатор Хабаровского края до 2009 года) тоже пообещал сделать "подарок планете Земля" размером в 10% территории Хабаровского края. Вот в этом году, надеюсь, хабаровчане, наконец-то, выполнят его. Некоторые подарки тянутся долго, бывает и по 20 лет", - отметил Дарман.

Он добавил, что поскольку Миклушевский не смог присутствовать на форуме "Природа без границ", вручение сертификата пока откладывается на неопределенное время. Также представитель WWF не исключил, что оно может произойти на следующем Восточном экономическом форуме.

Международный экологический форум "Природа без границ" впервые прошел во Владивостоке в 2006 году. Сегодня он стал крупной специализированной площадкой на Дальнем Востоке для обсуждения широкого спектра экологических проблем России и стран АТР.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]