Денис Бочкарев покинул пост директора департамента сельского хозяйства?

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Денис Бочкарев, ранее занимавший пост вице-губернатора в команде Владимира Миклушевского, оставил свою должность.

По данным VL.ru , такое решение Бочкарев мог принять после прошедшего сегодня совещания врио губернатора со своими замами и директорами департаментов. Вечером 30 октября официальная информация об отставке «мелькнула» на сайте АПК на короткое время,после чего была удалена,уточняет агентство.

Должность директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Бочкарев занимал с 2015 года, а в марте 2017 был повышен до вице-губернатора, курирующего в том числе вопросы сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли. Правда, пробыл в этой должности он не долго. Одновременно с увольнениями Евгения Полянского, Игоря Степаненко и Ильи Ковалева, которые стали первыми кадровыми решениями нового главы региона, Бочкарев был возвращен на пост директора «своего» департамента.

«У Андрея Владимировича есть свой человек в команде, которого он хотел бы поставить вице-губернатором по вопросам сельского хозяйства», – прокомментировала тогда пресс-секретарь губернатора Олеся Ясевич.

Однако фигура нового куратора сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, лесного хозяйства не определена до сих пор.

Предыдущий вице-губернатор, курирующий сельское хозяйство, Сергей Сидоренко покинул свой пост в декабре 2016 года в связи с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]