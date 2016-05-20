ГТРК "Владивосток" представляет новый телепроект "Океан историй"
Специальный проект ГТРК «Владивосток» «Океан историй» - это программа о буднях самого большого и известного в Приморье детского лагеря — всероссийского центра «Океан». Здесь жизнь не останавливается ни на минуту. Школьники приезжают в «Океан» круглый год, большое внимание в детском центре уделяют образованию и формированию личности ребёнка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
22.08.2017 "Медиапарад" для участников спецсмены в ВДЦ "Океан" проведет ГТРК "Владивосток"
-
28.07.2017 ГТРК «Владивосток» представляет новый телепроект «В объективе: ДЕТИ»!
-
27.12.2016 Сдан новый дом для сотрудников Всероссийского детского центра «Океан»
-
28.10.2016 Специальный телепроект ГТРК «Владивосток» «Открой для себя Приморье». Развитие туризма как фактор развития инфраструктуры и предпринимательства в крае
-
14.06.2016 Водители ВДЦ "Океан",устроившие "гонки" по мокрой трассе, отстранены от вождения
-
20.05.2016 Специальный телевизионный проект ГТРК «Владивосток» «Открой для себя Приморье». Приморье - среда обитания морских ежей
Добавить комментарий