ГТРК "Владивосток" представляет новый телепроект "Океан историй"

Специальный проект ГТРК «Владивосток» «Океан историй» - это программа о буднях самого большого и известного в Приморье детского лагеря — всероссийского центра «Океан». Здесь жизнь не останавливается ни на минуту. Школьники приезжают в «Океан» круглый год, большое внимание в детском центре уделяют образованию и формированию личности ребёнка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]