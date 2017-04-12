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В Приморье на тушение пожаров прибыли десантники из Амурской области

В Приморье на тушение пожаров прибыли десантники из Амурской области

Фото: Администрация ПК

93 парашютиста-десантника пожарной службы лесоохраны тушат пожары в лесах Кавалеровского и Ольгинского районов Приморья. Всего в ликвидации природных пожаров принимает участие почти 350 человек, задействовано более 50 единиц различной техники. За сутки зафиксировано 47 термических аномалий в девяти муниципалитетах, 55 раз пожарные подразделения выезжали на тушение палов травы, возникло два новых пожара. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, сейчас в крае тушат 21 пожар на площади более 2,6 тысячи гектаров в семи муниципалитетах.

«Большая часть возгораний локализована на площади почти две тысячи гектаров, за сутки потушено более 100 гектаров в Лазовском районе и Дальнегорске», – уточнили в ведомстве.

Для усиления противопожарной группировки в Приморье из Амурской области прибыли 44 парашютиста-десантника лесоохраны, которые работают в труднодоступных местностях Кавалеровского и Ольгинского районов, где действуют 12 пожаров на площади более 900 гектаров и объявлен режим ЧС.

В Приморском крае сохраняется четвертый высокий класс пожарной опасности леса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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