В приморском зоопарке двухмесячная львица подружилась со щенком среднеазиатской овчарки
Двухмесячная львица Астра, которая недавно появилась в зоопарке "Садгород" во Владивостоке, подружилась со щенком среднеазиатской овчарки Эльзой. Об этом сообщается на сайте зоопарка.
"Друзья, у нас потрясающая новость, в нашем зоопарке поселилась маленькая ручная львица, ей всего 2 месяца. Это будущая невеста нашему льву Бонифацию. Так как малышка росла со своими братьями, чтобы ей не было скучно, мы решили приобрести щенка среднеазиатской овчарки, что бы они росли и играли вместе", - рассказали представители "Садгорода".
Для животных строится теплый вольер и просторный выгул, поэтому сейчас львица и щенок Эльза живут в доме директора зоопарка. Как сообщают сотрудники организации, пока что собака еще привыкает к новому дому и готовится к своей первой фотовыставке, а львица уже с удовольствием участвует в фотосессиях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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