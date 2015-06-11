В приморском зоопарке двухмесячная львица подружилась со щенком среднеазиатской овчарки

Двухмесячная львица Астра, которая недавно появилась в зоопарке "Садгород" во Владивостоке, подружилась со щенком среднеазиатской овчарки Эльзой. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

"Друзья, у нас потрясающая новость, в нашем зоопарке поселилась маленькая ручная львица, ей всего 2 месяца. Это будущая невеста нашему льву Бонифацию. Так как малышка росла со своими братьями, чтобы ей не было скучно, мы решили приобрести щенка среднеазиатской овчарки, что бы они росли и играли вместе", - рассказали представители "Садгорода".

Для животных строится теплый вольер и просторный выгул, поэтому сейчас львица и щенок Эльза живут в доме директора зоопарка. Как сообщают сотрудники организации, пока что собака еще привыкает к новому дому и готовится к своей первой фотовыставке, а львица уже с удовольствием участвует в фотосессиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]