Новорожденных леопардят усыновил золотистый ретривер Тесси в зоопарке Владивостока
Новорожденные леопардята, родились в ночь с 7 на 8 октября в зоопарке "Садгород". Родители, леопарды - Влад и Алена. Мама их кормить отказалась (возможно потому что она выращена человеком), - сообщили в зооопарке. Срочно пришлось искать кормящую маму.
Золотистый ретривер по кличке Тесси недавно стала мамой и у нее четыре замечательных малыша и много молока. Она и стала прекрасной приемной мамой котятам.
Это было весьма кстати, так как, к сожалению, одна из малышек очень слабая, у нее врождённый порок сердца и легкого (рентген, узи это показали). Сотрудники зоопарка серьезно опасаются за ее жизнь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
13.07.2017 Кошка усыновила ежат в зоопарке "Садгород"
-
29.06.2017 Настоящий бэби-бум в зоопарке "Садгород"
-
16.06.2015 Во владивостокском зоопарке «Садгород» коза выкармливает маленькую косулю
-
11.06.2015 В зоопарке «Садгород» пополнение!
-
03.12.2014 Первый снег в зоопарке "Садгород"
-
16.12.2013 В зоопарке "Садгород" пополнение
Добавить комментарий