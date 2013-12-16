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Новорожденных леопардят усыновил золотистый ретривер Тесси в зоопарке Владивостока

Новорожденных леопардят усыновил золотистый ретривер Тесси в зоопарке Владивостока

Фото: Зоопарк "Садгород"

Новорожденные леопардята, родились в ночь с 7 на 8 октября в зоопарке "Садгород". Родители, леопарды - Влад и Алена. Мама их кормить отказалась (возможно потому что она выращена человеком), - сообщили в зооопарке. Срочно пришлось искать кормящую маму.

Золотистый ретривер по кличке Тесси недавно стала мамой и у нее четыре замечательных малыша и много молока. Она и стала прекрасной приемной мамой котятам.

Это было весьма кстати, так как, к сожалению, одна из малышек очень слабая, у нее врождённый порок сердца и легкого (рентген, узи это показали). Сотрудники зоопарка серьезно опасаются за ее жизнь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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