Новорожденных леопардят усыновил золотистый ретривер Тесси в зоопарке Владивостока

Новорожденные леопардята, родились в ночь с 7 на 8 октября в зоопарке "Садгород". Родители, леопарды - Влад и Алена. Мама их кормить отказалась (возможно потому что она выращена человеком), - сообщили в зооопарке. Срочно пришлось искать кормящую маму.

Золотистый ретривер по кличке Тесси недавно стала мамой и у нее четыре замечательных малыша и много молока. Она и стала прекрасной приемной мамой котятам.

Это было весьма кстати, так как, к сожалению, одна из малышек очень слабая, у нее врождённый порок сердца и легкого (рентген, узи это показали). Сотрудники зоопарка серьезно опасаются за ее жизнь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]