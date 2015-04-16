Многонациональное Приморье. На территории края проживают 158 народов. И при этом, несмотря на разную культуру, традиции и религии, приморцы живут вместе, как одна большая дружная семья. А если и дерутся друг с другом, то только на борцовском ковре.

Гарик Арутюнян с гордостью рассказывает о достижениях своих учеников. Бывший профессиональный борец, он уже 10 лет на тренерской работе. Его воспитанники побеждали и на Дальнем Востоке, и на всероссийских турнирах. Но броски и захваты — лишь немногое из того, чему он учит.

Гарик Арутюнян, тренер по греко-римской борьбе федерации «Атлант-Находка»: «Что мы — братья, что мы — одна семья. И что мы должны друг друга поддерживать. Любить. И, слава Господу, они все у меня такие. Дружные. И, как говорится, у меня здесь полный интернационал. У меня дети всех национальностей».

Сам армянин, но родился в Грузии. Волей судеб оказался в Находке. И каждый день теперь тренирует представителей разных народов, культур и религий. Молодым борцам с легкостью удается найти общий язык.

Ислам Улубиев, спортсмен: «Да, мы друзья. Русские, с Кавказа, армяне. Буряты есть. Все дружим, общаемся. Если на улице встретимся — поздороваемся. Погуляем. Дружно у нас все».

Гарик Арутюнян уверен: воспитание — это фундамент для растущего менталитета и характера. Ну, а борцы за науку платят тренеру своими победами и уважением:

Виктор Куропятников, спортсмен: «К нему отношусь хорошо. Считаю, как своим вторым отцом».

Тренировки, мудрый наставник, надежные друзья. Борцовский зал дает этим ребятам гораздо больше, чем они могли бы получить на улице.

Гарик Арутюнян, тренер по греко-римской борьбе федерации «Атлант-Находка»: «Учим чтобы на улице не пили, а к нам приходили спортом заниматься».

Анзор Авдадаев, председатель Совета по делам национальностей Находки: «Борьба, бокс — они закаляют. Человек дисциплинированным становится. Соответственно, мы забираем детей с улицы. Они показывают пример другому поколению, свои сверстникам».

Друг с другом борются, но никогда не дерутся! Многонациональный борцовский клуб — большая дружная семья. Как и весь многонациональный край.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]