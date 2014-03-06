Тарасенко и Дарькин побывали на стройке православного храма в центре Владивостока(фото)

Замороженное в течение нескольких лет строительство православного храма рядом с центральной площадью Владивостока возобновлено. Врио Губернатора края Андрей Тарасенко осмотрел ход возведения объекта. Перспективы завершения знаковой для Владивостока стройки обсудили врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и президент ПАО «ТИГР», финансирующего данный проект, Сергей Дарькин.

Встреча состоялась на строительной площадке будущего храма.

Представители подрядчика, компании АТР-Строй, доложили главе региона о состоянии дел. Строителям предстоит большой объём работы: завершить возведение стен, а это около двух тысяч кубометров кладки и более 1,5 тысяч кубометров бетонных работ.

«К сентябрю 2018 года мы планируем завершить все монтажные и столярные работы, сделать тёплый контур и накрыть здание куполами. Ежедневно на объекте работают до 100 человек. Темпы работ позволяют выдерживать строгий график. Полностью достроить храм планируем в 2019 году», – доложил представитель строительной компании.

Андрей Тарасенко задал вопрос о том, насколько опытный подрядчик выбран для строительства такого сложного сооружения.

«Компания надёжная и опытная, принимали участие в строительстве Золотого моста и других значимых объектов», – ответил Сергей Дарькин.

На встрече также обсудили возможность включения прилегающей к храму территории в российско-японский проект по благоустройству Владивостока, что позволит органично вписать его в существующее архитектурное сооружение. В свою очередь строители обратились к Андрею Тарасенко с просьбой о содействии в перекладке инженерных сетей, находящихся на балансе муниципалитета. Врио губернатора подчеркнул, что готов оказать необходимую помощь, а также поинтересовался, заказаны ли купола для будущего храма.

«По опыту строительства знаю, что купола нужно заказывать заранее и точно просчитать размеры удерживающей конструкции и закладных», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.

По словам подрядчика, купола заказаны на предприятии, много лет сотрудничающим с российской православной церковью. Кроме того, для храма отлиты колокола и уже доставлены во Владивосток.

Напомним, строительство православного храма на центральной площади Владивостока началось в 2011 году. Строительство велось на пожертвования, в 2014 году из-за недостатка средств было остановлено. Храм будет носить статус кафедрального собора. Это будет здание крестообразной формы, способное вместить до трех тысяч прихожан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]