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Во Владивостоке появится центр 3d-проектирования

Во Владивостоке появится центр 3d-проектирования

Фото: Владивосток-3000

Компания «ИНСИСТЕМС» совместно с Дальневосточным федеральным университетом запускают центр 3d-проектирования. Центр будет выступать учебной базой для студентов университета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

В сообщении отмечается, что специалисты совместно со студентами будут вместе создавать современные модели и проекты зданий и сооружений.

Создание центра 3d-проектирования планируется в рамках программы «Технопарк Русский».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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