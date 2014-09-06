Во Владивостоке появится центр 3d-проектирования
Компания «ИНСИСТЕМС» совместно с Дальневосточным федеральным университетом запускают центр 3d-проектирования. Центр будет выступать учебной базой для студентов университета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
В сообщении отмечается, что специалисты совместно со студентами будут вместе создавать современные модели и проекты зданий и сооружений.
Создание центра 3d-проектирования планируется в рамках программы «Технопарк Русский».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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