Директор приморского предприятия решал проблемы фирмы за счет работников

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Стройпромсервис». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев), сообщает «Вести: ПРиморье2 со ссылкой на следствие.

С апреля по август 2017 года обвиняемый свыше двух месяцев не выплачивал зарплату работникам предприятия. В результате образовалась задолженность на общую сумму выше 3 млн рублей. У директора была возможность выплачивать зарплату, но обвиняемый решал материальные проблемы юридического лица и распоряжался деньгами в личных целях. Сейчас задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]