Производство мяса увеличилось в Приморье
Сельхозпроизводители увеличили производство мяса скота и птицы на 42%.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, значительный вклад в производство мяса вносят сельскохозяйственные организации края.
«За девять месяцев произведено мяса скота и птицы почти 50 тысяч тонн, что на 42% выше уровня прошлого года», – рассказали специалисты.
Стоит отметить, что поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года – почти 67,5 тысяч голов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
26.07.2017 Производство мяса птицы увеличилось в 1,5 раза в Приморье
-
10.08.2016 Производство яиц в Приморье увеличили в три раза
-
18.11.2015 Сельское хозяйство Приморья переживает спад растениеводства
-
06.05.2015 В Приморье выросло производство молока и яиц
-
19.11.2014 В сельском хозяйстве Приморья продолжается рост производства
-
17.02.2014 Сельское хозяйство Приморья переживает спад животноводства
Добавить комментарий