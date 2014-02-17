Производство мяса увеличилось в Приморье

Сельхозпроизводители увеличили производство мяса скота и птицы на 42%.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, значительный вклад в производство мяса вносят сельскохозяйственные организации края.

«За девять месяцев произведено мяса скота и птицы почти 50 тысяч тонн, что на 42% выше уровня прошлого года», – рассказали специалисты.

Стоит отметить, что поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года – почти 67,5 тысяч голов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]