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Производство мяса увеличилось в Приморье

Производство мяса увеличилось в Приморье

Фото: lbcgroup.tv

Сельхозпроизводители увеличили производство мяса скота и птицы на 42%.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, значительный вклад в производство мяса вносят сельскохозяйственные организации края.

«За девять месяцев произведено мяса скота и птицы почти 50 тысяч тонн, что на 42% выше уровня прошлого года», – рассказали специалисты.

Стоит отметить, что поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года – почти 67,5 тысяч голов.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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