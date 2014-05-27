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Во Владивостоке снегоуборочная спецтехника оказалась не готова к работе в зимний период

Во Владивостоке снегоуборочная спецтехника оказалась не готова к работе в зимний период

Фото: Vl.ru

Прокуратура города Владивостока проверила готовность муниципальной спецтехники к уборке территории городского округа в зимний период. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что большая часть муниципальной специализированной техники не готова к эксплуатации. По состоянию на 20 октября 2017 года 151 единица имеющейся техники для выполнения снегоуборочных работ в зимний период требует текущего и капитального ремонтов.

В прокуратуре отметили, что непринятие мер по организации такого ремонта спецтехники, необходимой для выполнения работ в зимний период времени, по причине отсутствия достаточного бюджетного финансирования на эти цели ставит под угрозу надлежащее содержание дорог в зимний период времени на территории Владивостокского городского округа. Это может создать препятствия для нормального функционирования транспортной инфраструктуры в зимний период, что является нарушением прав граждан.

Учитывая данные обстоятельства, 23.10.2017г. исполняющему обязанности главы администрации г. Владивостока объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона и разъяснено, что в случае непринятия неотложных мер, направленных на приведение имеющейся в муниципальной собственники специализированной и вспомогательной техники в исправное техническое состояние для выполнения работ в зимний период времени, он может быть привлечены к установленной законом ответственности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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