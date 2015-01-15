Жительница Приморья заметила грубую опечатку на указателе на трассе Владивосток - Аэропорт

Жительница Приморья заметила грубую опечатку на указателе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, на указателе по трассе в слове "Аэропорт" буква "Э" нанесена в зеркальном отражении. "Обидно, - написала автор видео, - что такая досадная ошибка. Неужели все так грустно с русским языком у людей, которые подобные вывески принимают..."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]