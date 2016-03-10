Водитель иномарки чудом выжил в аварии в Приморье

В Хасанском районе Приморского края водитель иномарки чудом выжил в результате аварии, в которой сгорел автомобиль.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, рулевой иномарки по какой-то причине не справился с управлением. Автомобиль на скорости протаранил леера и прямиком отправился в кювет. Где после приземления иномарка загорелась.

Водитель чудом выжил в аварии, а от машины остался лишь обугленный остов. в этой аварии водитель сгоревшего авто выжил благодаря чуду. Мужчина получил травмы не опасные для жизни, а вот от автомобиля, которым он управлял, остался обугленный остов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]