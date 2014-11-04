ДТП на трассе в сторону поселка Новый «собирает» автопробку
ДТП с участием нескольких авто и большегруза произошло на трассе в сторону поселка Новый в Надеждинском районе.
Движение на участке трассы затруднено, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control. Информации о пострадавших пока не поступало.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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