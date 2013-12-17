В машинах скорой помощи в Приморье установят новые телекардиографы

Более 30 телекардиографов для проведения теле-ЭКГ установят в машинах скорой помощи Владивостока. Новое оборудование российского производства позволит поднять качество оказания медицинских услуг и сохранить жизнь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, уже через неделю все бригады скорой будут выезжать на вызовы с новым оборудованием.

Сейчас оборудование передают подстанция, а врачи скорой проходят обучение. А уже со следующей недели все кардиограммы, снятые на дому у пациента, будут передаваться через кардиопульт в режиме онлайн для консультации со специалистом.

Станция скорой медицинской помощи Владивостока одна из первых в крае получила такое оборудование. Следом телекардиографы получат станции скорой медпомощи по всему краю. Портативные аппараты теле-ЭКГ до конца года появятся и в других лечебных учреждениях края. Благодаря этому прибору специалист прямо от постели больного может передать по сотовой связи или интернету ЭКГ пациента и получить консультацию кардиолога. Все это происходит в кратчайшие сроки и спасает жизнь человеку, например, если речь идет об инфаркте. Аппарат особенно незаменим, когда больного нельзя транспортировать или нет возможности вызвать бригаду специализированной помощи.

Специалисты не сомневаются, реализация проекта позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи жителям Приморья при болезнях системы кровообращения. Использование инновационного кардиологического оборудования позволит создать универсальную систему мониторинга и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в первичном звене, улучшит качество диагностики сердечной патологии медицинскими работниками в скорой и в ФАПах. Все вместе позволит снизить смертность от острых болезней системы кровообращения в регионе.

Как отметили в администрации края, система теле-ЭКГ будет установлена в 151 автомашине службы скорой помощи и 355 ФАПах. В рамках программы по развитию информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы диагностическими комплексами дистанционного консультирования теле-ЭКГ будут оснащены 38 медицинских учреждений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]