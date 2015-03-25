Лариса Бутенко: "Женщины - это потенциал для роста субъектов среднего и малого предпринимательства"
"Новая экономика Приморья": Интервью с руководителем комитета по развитию женского предпринимательства общественной организации "Опора России" Ларисой Бутенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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