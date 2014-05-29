В Приморье иностранец пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Прокурор Пограничного района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Сотрудник ГИБДД остановил фигуранта дела за нарушение правил дорожного движения. Мужчина решил подкупить полицейского. Находясь в салоне служебного автомобиля, нарушитель положил 5 тыс. рублей в бардачок. За денежное вознаграждение он попросил не привлекать его к ответственности за административное правонарушение.

Инспектор ДПС сообщил о незаконных действиях в дежурную часть ОМВД России по Пограничному району. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]