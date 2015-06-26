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Житель Приморья осужден за дерзкое убийство двух рыбаков

Житель Приморья осужден за дерзкое убийство двух рыбаков

Фото: Union News

Приморский краевой суд прошедшим летом вынес приговор жителю Черниговского района, который убил двух мужчину и женщину, которые рыбачили в районе села Вадимовка Черниговского района на берегу канала местной дамбы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, вооруженный винтовкой (калибра 7,62 мм), фигурант решил напасть на рыбачивших мужчину и женщину, с целью завладения автомобилем «Toyota Corolla Fielder», который принадлежал потерпевшему. Подойдя к машине, он сначала застрелил женщину, а затем потребовал от ее приятеля передать ему ключи от автомобиля. Получив ключи зажигания транспортного средства, он произвел выстрелы в голову и тело мужчины, от которых тот умер на месте. После этого нападавший скинул трупы в водоем, а сам уехал с места происшествия на автомобиле, стоимостью 420 тыс. рублей, забрав еще некоторые личные вещи потерпевших на общую сумму порядка 1 тыс. рублей. 

Чуть позднее тела потерпевших были обнаружены сотрудниками полиции, к которым обратилась супруга убитого мужчины (которая в тот трагический день должна была ехать вместе с ним и своей подругой на рыбалку, однако, по стечению обстоятельств осталась дома). 

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму порядка 3 млн рублей.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, защита обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный Суд Российской Федерации оставил приговор без изменения, а жалобы осужденного - без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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