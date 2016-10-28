Водоемы чистят в Чугуевском районе Приморья
В Чугуевском районе ведется расчистка, спрямление и дноуглубление русел ручьев Калугин, Ближний и Масленников. Данные меры позволят защитить территорию Кокшаровского сельского поселения Чугуевского района от наводнений и паводков. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, из почти трех километров ручьев, заявленных в плане, при помощи тяжелой техники уже расчистили и углубили 800 метров. Более того, специалисты валят рядом растущие деревья, выкорчевывают пни, очищают берега от крупногабаритного мусора. Все работы должны быть завершены до конца ноября этого года.
Также в октябре закончен ремонт 706-метровой дамбы, защищающей от паводков территорию Чугуевского района. На это из краевого бюджета направили более 23 миллионов рублей, еще почти шесть миллионов предусмотрели в муниципалитете.
Кроме того, накануне закончены работы по берегоукреплению в районе поселка Кавалерово.
Как отметили в администрации края, противопаводковые мероприятия выполняются и в других муниципалитетах Приморья. Так, в Партизанском районе расчистят и углубят дно рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орлиный, а в Лазовском районе расчистят и отремонтируют временные дамбы на реках Пасечная, Киевка, Лазовка. Также дамбы отремонтируют на реках Артемовка и Шкотовка в селах Многоудобное и Новороссия Шкотовского района, в селах Мельничное, Новокрещенка и Дальний Кут Красноармейского района.
Всего в крае необходимо произвести берегоукрепительные работы на 44 объектах, предварительная их стоимость составляет более 260 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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