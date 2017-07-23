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В Приморье ведется приемка работ по проекту «Безопасные и качественные дороги»

В Приморье ведется приемка работ по проекту «Безопасные и качественные дороги»

Во Владивостокской агломерации идет приемка работ, выполненных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Фактическое выполнение составляет 93%.

Как сообщили в администрации Приморского края, вырубки асфальтобетона отобраны для испытаний во всех четырех муниципалитетах агломерации. В ходе лабораторных испытаний специалисты проверят асфальтобетон на долговечность, морозостойскость и хрупкость. Испытания займут три-четыре дня, после чего департамент приступит к оплате выполненных работ.

В настоящее время подрядчики продолжают укладку асфальта на трех объектах: в Новонежино, Тавричанке и на Народном проспекте во Владивостоке. Работы здесь будут завершены в течение ближайших дней.

Напомним, Владивостокская агломерация Приморского края в числе 38 других агломераций России выиграла грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети. На финансирование программы только в этом году направлено 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов – федерального, 720 миллионов – краевого, 97 миллионов рублей – местных бюджетов. На эти средства будет выполнен ремонт 102 километров дорог.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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