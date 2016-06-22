Андрей Тарасенко проинспектировал cамые проблемные стройки края. Среди них возведение жилых домов в Снеговой пади, психиатрической больницы, водовода на Русский. С главой региона объекты посетила и наша съемочная группа.

С ипотекой у котлована. Семья Юлии Белоус — одна из 700 участников госпрограммы «Жилье для российской семьи» во Владивостоке. Этим летом они должны были отметить новоселье. Но на месте новой квартиры лишь яма.

Юлия Белоус, участница государственной программы «Жилье для российской семьи»: «Поверили в то, что государство обмануть не может, что квартиры будут построены в срок. А сейчас даже фундамента нет, не то что квартиру не сдали. Поэтому мы очень просим врио губернатора помочь в этом вопросе, чтобы сдвинулась с мертвой точки наша стройка».

Стройплощадка в Снеговой пади стала одним из первых недостроев, которые посетил глава региона.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Дальше план мне какой-то рисуйте».

- Все подготовили. Все сети прорисованы. Можем в любое время вам показать.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Давайте, в следующие выходные приходите, будем решать. Потому что я не знаю, как так можно строить».

Подрядные организации, которые занимаются строительством второй ветки водовода на Русский, при встрече с временно исполняющим обязанности губернатора заявили, что достоят объект уже к новому году. Хотя сдать должны были еще несколько лет назад.

- Теперь всё есть. Катер расторговали. Выходим в среду на воду. Будем стараться к новому году.

Из-за этого недостроя в кампусах на Русском до сих пор бежит ржавая жидкость. Используется опресненная вода. Холодная — она полностью соответствует нормам, а вот при нагреве теряет качество.

Дарья Чеботаева, ведущий инженер-химик «Примводоканала»: «Опресненная вода реагирует с металлическими трубами и превращается в ржавую. Водопроводная — городская вода — так жестко не реагирует. Именно поэтому мы ждем вторую ветку».

- Сколько денег здесь похоронено?

- 600 миллионов.

А это стройплощадка краевой психиатрической больницы. Целый комплекс зданий. Площадью около 10 гектаров. В 2016-ом объект заморожен, была снята охрана. Результат — выбитые стекла и двери.

Тамара Курченко, и.о. департамента департамента здравоохранения ПК: «Нам очень нужен этот объект. Сейчас больница располагается в приспособленном здании».

Андрей Тарасенко дал поручение провести оценку, обновить проект. Однако возобновить эту стройку, по словам главы региона, край сможет лишь при поддержке федеральных властей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]