Более полусотни сильнейших атлетов собрал краевой чемпионат по пауэрлифтингу в экипировочном дивизионе. В поднятии тяжестей наравне с мужчинами участвовали и представительницы прекрасной половины.

Встретив на улице эту хрупкую девушку, не подумаешь, что она обладает недюжинной силой. В обычной жизни Наталья Босенко — специалист банковской сферы. Вот так легко и играючи присесть со штангой в полтора центнера сможет не каждый мужчина. Причем для нее этот вес — далеко не предел. В сумме троеборья личный рекорд Натальи — 402,5 кг — норматив мастера спорта.

Наталья Босенко, участница соревнований (г. Уссурийск): «Мне просто нравится экипировочный дивизион, я люблю экипировку, в ней сделаешь больше вес, и она защищает тебя, в первую очередь, от травм».

В отличие от классического троеборья спортсмены в таком виде пауэрлифтинга, прежде чем выйти на помост, облачаются в специальную экипировку — комбинезоны или майки, которые помогают значительно увеличить достижения.

Олег Народовый, президент федерации пауэрлифтинга Приморского края: «Они жесткие достаточно. Разработаны с целью предотвращения травм, ну, они и дают прибавку в весе хорошую, плюс бинты, которые мы наматываем на коленные суставы. И все это дает солидную прибавку, порой до 100 кг некоторым спортсменам в показателях».

Наличие дорогостоящей экипировки, однако, не гарантирует, что сразу всё получится. В экипировочном пауэрлифтинге своя особая техника, которую нужно освоить, а самое главное — это приучиться терпеть боль от жесткой ткани, стягивающей тело.

Александр Фадеев, участник соревнований (г. Уссурийск): «Мой личный рекорд — 210 кг, до этого мне на соревнованиях шибко не удавалось качественно выполнить, так, как сегодня. Данный вид спорта для меня является хобби и, так как я служу мотиватором для своих подопечных студентов, я являюсь старшим преподавателем ПГСХ и также тренером, то есть для своих ребят».

Атлеты соревновались в трех упражнениях: приседе, жиме штанги лежа и становой тяге. Сильнейшие по сумме троеборья спортсмены войдут в состав сборной Приморья для дальнейших выступлений на чемпионате России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]