Анонс на 1 ноября
1 ноября участники Конгресса народов Приморья смогут посетить семинар-практикум «Возрождаем удэгейский язык».
1 ноября в 11.00 в администраци Приморского края пройдет пресс-конференция с участниками акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ».
На 1 ноября запланировано открыть движение движение по временной схеме для легковых автомобилей и пешеходов во Владивостоке по улице Станюковича в районе дома № 28-а.
С 00 часов 1 ноября до 23 часов 59 минут 30 ноября во Владивостоке будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств по улице 3-й Гарнизонной от дома № 33б, стр. 15 по улице Воропаева до дома № 2 по улице Ватутина. Это связано с прокладкой сетей ливневой канализации.
1 ноября - Международный день вегана.
1 ноября - День судебного пристава в России.
1 ноября - католический праздник - День всех святых.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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