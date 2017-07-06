Современный парк с тренажерами и детской площадкой открыли в Спасске-Дальнем

Работы по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморье ведутся в 58 городах и поселениях края – это более 300 дворов, парков, скверов и других общественных пространств. Большинство объектов уже принимают посетителей, среди них – и центральный парк имени Борисова в Спасске-Дальнем. Как сообщили в администрации края, пешеходные дорожки заасфальтированы, установлены лавочки и освещение, а на месте пустыря теперь стоят уличные тренажеры и детский игровой комплекс. Знаковое событие в городе отметили концертом с участием творческих коллективов, а также конкурсом детского рисунка.

По словам главы города Вячеслава Квона, благоустройство этого парка и в целом Спасска-Дальнего будет продолжено и в следующем году. В планах – обустроить танцевальные площадки, где могли бы отдыхать дети и взрослые.

Также планируется ремонт дворовых территорий.

Всего же в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обустраивают еще пять парков в Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Дальнереченске и Дальнегорске.

Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год – пилотный. На реализацию проекта в этом году в Приморье предусмотрено более 500 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]