Современный парк с тренажерами и детской площадкой открыли в Спасске-Дальнем
Работы по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморье ведутся в 58 городах и поселениях края – это более 300 дворов, парков, скверов и других общественных пространств. Большинство объектов уже принимают посетителей, среди них – и центральный парк имени Борисова в Спасске-Дальнем. Как сообщили в администрации края, пешеходные дорожки заасфальтированы, установлены лавочки и освещение, а на месте пустыря теперь стоят уличные тренажеры и детский игровой комплекс. Знаковое событие в городе отметили концертом с участием творческих коллективов, а также конкурсом детского рисунка.
По словам главы города Вячеслава Квона, благоустройство этого парка и в целом Спасска-Дальнего будет продолжено и в следующем году. В планах – обустроить танцевальные площадки, где могли бы отдыхать дети и взрослые.
Также планируется ремонт дворовых территорий.
Всего же в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обустраивают еще пять парков в Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Дальнереченске и Дальнегорске.
Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год – пилотный. На реализацию проекта в этом году в Приморье предусмотрено более 500 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.09.2017 Обновленный сквер откроется после благоустройства в Арсеньеве
-
11.09.2017 Президент поручил обеспечить финансирование регионов на обустройство парков
-
03.08.2017 Жители Надеждинского района выбрали объекты для благоустройства в своих поселениях
-
11.07.2017 Аллею влюбленных благоустроят в парке Артема
-
07.07.2017 Городской парк в Спасске-Дальнем сделают комфортным для жителей
-
06.07.2017 Современный парк с детской площадкой появится в Дальнегорске
Добавить комментарий