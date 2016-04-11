Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:51
  0

Первый дом по федеральной программе «Жилье для российской семьи» во Владивостоке сдадут в декабре 2017 года

Первый дом по федеральной программе «Жилье для российской семьи» во Владивостоке сдадут в декабре 2017 года

Фото: primorsky.ru

Первый дом во Владивостоке по федеральной программе «Жилье для российской семьи» сдадут в декабре 2017 года. Активное строительство в микрорайоне «Зеленый угол» ведет резидент Свободного порта Владивосток – компания «Восточный ЛУЧ». Инвестиционный проект компании подразумевает строительство трех девятиэтажных домов общей площадью жилой застройки 36 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в администрации края, проект будет реализован в несколько этапов, первый из которых стартовал в четвертом квартале 2016 года и продлится до 2018 года. Его стоимость превышает 1,4 миллиарда рублей. За этот период инвестор планирует возвести три многоэтажных панельных дома. На первых этажах зданий будут размещаться объекты социального назначения: детские учреждения, магазины, аптеки, офисы – все, что необходимо для комфортного проживания. Официальная сдача первого дома на 185 квартир запланирована на конец декабря. Второй и третий дома планируется сдать в эксплуатацию ко второму кварталу 2018 года. Всего новоселье смогут отметить 576 приморских семей.

Прилегающая к домам территория будет благоустроена, заасфальтируют дороги, тротуары, установят спортивные сооружения и детские площадки. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие дорожной и транспортной инфраструктуры микрорайона. Завершение строительных работ первой очереди запланировано на второй квартал 2018 года.

В настоящее время на территории строительной площадки установлены веб-камеры. Участники долевого строительства могут в режиме реального времени через интернет следить за ходом работ с любого устройства.

Реализация проекта осуществляется при софинансировании через механизм долевого участия в строительстве. В рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» преференции особого экономического режима позволили компании «Восточный ЛУЧ» реализовать жилье по цене 35 тысяч рублей за один квадратный метр.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря