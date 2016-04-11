Первый дом по федеральной программе «Жилье для российской семьи» во Владивостоке сдадут в декабре 2017 года
Первый дом во Владивостоке по федеральной программе «Жилье для российской семьи» сдадут в декабре 2017 года. Активное строительство в микрорайоне «Зеленый угол» ведет резидент Свободного порта Владивосток – компания «Восточный ЛУЧ». Инвестиционный проект компании подразумевает строительство трех девятиэтажных домов общей площадью жилой застройки 36 тысяч квадратных метров.
Как сообщили в администрации края, проект будет реализован в несколько этапов, первый из которых стартовал в четвертом квартале 2016 года и продлится до 2018 года. Его стоимость превышает 1,4 миллиарда рублей. За этот период инвестор планирует возвести три многоэтажных панельных дома. На первых этажах зданий будут размещаться объекты социального назначения: детские учреждения, магазины, аптеки, офисы – все, что необходимо для комфортного проживания. Официальная сдача первого дома на 185 квартир запланирована на конец декабря. Второй и третий дома планируется сдать в эксплуатацию ко второму кварталу 2018 года. Всего новоселье смогут отметить 576 приморских семей.
Прилегающая к домам территория будет благоустроена, заасфальтируют дороги, тротуары, установят спортивные сооружения и детские площадки. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие дорожной и транспортной инфраструктуры микрорайона. Завершение строительных работ первой очереди запланировано на второй квартал 2018 года.
В настоящее время на территории строительной площадки установлены веб-камеры. Участники долевого строительства могут в режиме реального времени через интернет следить за ходом работ с любого устройства.
Реализация проекта осуществляется при софинансировании через механизм долевого участия в строительстве. В рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» преференции особого экономического режима позволили компании «Восточный ЛУЧ» реализовать жилье по цене 35 тысяч рублей за один квадратный метр.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.03.2017 Инвестор Свободного порта построит жилой комплекс во Владивостоке
-
14.12.2016 Инвестор Свободного порта построит социальное жилье во Владивостоке
-
15.11.2016 Ещё 185 квартир для участников программы «Жилье для российской семьи» распределили в Приморье
-
05.10.2016 Жилье для российской семьи в Приморье сдадут в срок
-
22.06.2016 Первое «Жилье для российской семьи» в Приморье сдадут 2 июля
-
11.04.2016 Еще 52 тысячи квадратных метров «Жилья для российской семьи» построят в Приморье
Добавить комментарий