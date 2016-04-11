Первый дом по федеральной программе «Жилье для российской семьи» во Владивостоке сдадут в декабре 2017 года

Первый дом во Владивостоке по федеральной программе «Жилье для российской семьи» сдадут в декабре 2017 года. Активное строительство в микрорайоне «Зеленый угол» ведет резидент Свободного порта Владивосток – компания «Восточный ЛУЧ». Инвестиционный проект компании подразумевает строительство трех девятиэтажных домов общей площадью жилой застройки 36 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в администрации края, проект будет реализован в несколько этапов, первый из которых стартовал в четвертом квартале 2016 года и продлится до 2018 года. Его стоимость превышает 1,4 миллиарда рублей. За этот период инвестор планирует возвести три многоэтажных панельных дома. На первых этажах зданий будут размещаться объекты социального назначения: детские учреждения, магазины, аптеки, офисы – все, что необходимо для комфортного проживания. Официальная сдача первого дома на 185 квартир запланирована на конец декабря. Второй и третий дома планируется сдать в эксплуатацию ко второму кварталу 2018 года. Всего новоселье смогут отметить 576 приморских семей.

Прилегающая к домам территория будет благоустроена, заасфальтируют дороги, тротуары, установят спортивные сооружения и детские площадки. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие дорожной и транспортной инфраструктуры микрорайона. Завершение строительных работ первой очереди запланировано на второй квартал 2018 года.

В настоящее время на территории строительной площадки установлены веб-камеры. Участники долевого строительства могут в режиме реального времени через интернет следить за ходом работ с любого устройства.

Реализация проекта осуществляется при софинансировании через механизм долевого участия в строительстве. В рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» преференции особого экономического режима позволили компании «Восточный ЛУЧ» реализовать жилье по цене 35 тысяч рублей за один квадратный метр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]