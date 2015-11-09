Тарасенко уволил главного по экономике(фото)
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко освободил от должности директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Сергея Павленко с 1 ноября."Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт primorsky.ru
Место Сергея Павленко в краевой Администрации займет Анна Терлецкая, сменив должность заместителя директора департамента на и.о. директора департамента. Сам Сергей Павленко перейдет на работу в Инвестиционное агентство Приморья.
Напомним, Андрей Тарасенко продолжает формировать свою команду, обновляя кадры там, где считает необходимым. Врио Губернатора уже освободил от должности четырех вице-губернаторов, назначил трех новых заместителей, сменил руководителя КГУП «Примтеплоэнерго».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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