Тарасенко уволил главного по экономике(фото)

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко освободил от должности директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Сергея Павленко с 1 ноября."Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт primorsky.ru

Место Сергея Павленко в краевой Администрации займет Анна Терлецкая, сменив должность заместителя директора департамента на и.о. директора департамента. Сам Сергей Павленко перейдет на работу в Инвестиционное агентство Приморья.

Напомним, Андрей Тарасенко продолжает формировать свою команду, обновляя кадры там, где считает необходимым. Врио Губернатора уже освободил от должности четырех вице-губернаторов, назначил трех новых заместителей, сменил руководителя КГУП «Примтеплоэнерго».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]