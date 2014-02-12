Амурские тигры получат 5 млн рублей

Почти 5 млн рублей из Фонда президентских грантов направлено на реализацию проекта по реабилитации и возвращению в естественную среду обитания амурских тигров и других редких животных. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

«Центр «Тигр», реализующий данный проект, с 2012 года специализируется на реабилитации животных, а также оказании им экстренной ветеринарной помощи. За это время было успешно реабилитировано и выпущено в естественную среду обитания 8 тигров и африканский лев. Первая подопечная центра, тигрица Золушка, в декабре 2015 года зафиксирована с двумя тигрятами. Тигры Боря и Светлая, выпущенные в 2014 году, образовали пару, а в мае Светлая была зафиксирована с потомством. Тигрица Филиппа, выпущенная на волю последней, начала успешно охотиться в естественной среде обитания. Кроме того, за последний месяц в природу вернулись трое медвежат.

Сегодня в центре находятся на реабилитации двое тигров – самец и самка. После того, как животных выпускают на волю, за их судьбой продолжают следить с помощью GPS-ошейников и фотоловушек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]