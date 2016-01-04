Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:59
  0

Больше трех тонн тормозных колодок сдал на металл рабочий локомотивного депо станции Гродеково

Больше трех тонн тормозных колодок сдал на металл рабочий локомотивного депо станции Гродеково

Фото: Allbiz

Транспортные полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Грузы» в приемном пункте металлолома в поселке Пограничный обнаружили 204 тормозные колодки тепловозов. Вес найденных деталей составил свыше трех тысяч килограммов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, железнодорожное имущество в пункт приема металла сдал  54-летний рабочий локомотивного депо станции Гродеково. Тормозные колодки он похитил из контейнера для бывших в употреблении деталей с территории локомотивного депо. Металл он вывез в приемный пункт, получив за него деньги, которые  использовал в личных целях.

В отношении подозреваемого отделом дознания ЛО МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса  Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря