Больше трех тонн тормозных колодок сдал на металл рабочий локомотивного депо станции Гродеково
Транспортные полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Грузы» в приемном пункте металлолома в поселке Пограничный обнаружили 204 тормозные колодки тепловозов. Вес найденных деталей составил свыше трех тысяч килограммов.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, железнодорожное имущество в пункт приема металла сдал 54-летний рабочий локомотивного депо станции Гродеково. Тормозные колодки он похитил из контейнера для бывших в употреблении деталей с территории локомотивного депо. Металл он вывез в приемный пункт, получив за него деньги, которые использовал в личных целях.
В отношении подозреваемого отделом дознания ЛО МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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