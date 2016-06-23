В Приморье может возобновиться производство пушнины
Врио губернатора Андрей Тарасенко намерен обратиться в Минсельхоз по вопросу восстановления в Приморском крае производства пушнины.
«В крае нет ни одного действующего зверохозяйства. Минсельхоз дает дотации на создание маточных стад Новосибирску. Нам нужны соболь, норка, чтобы мы в крае щенков разводили. Раньше 1,4 миллиона тонн шкур в год в Приморье делалось, то есть было около 400 тысяч голов. Сейчас нам необходимо хотя бы четыре тысячи голов. С хозяйством в Новосибирске я уже переговорил, они готовы нам дать маточное стадо. Первое хозяйство сможем разместить в Лазовском районе, оно там было, но сейчас брошенное. Есть такие же в Хасанском, Партизанском районах, Артеме, шаг за шагом нужно восстанавливать это производство», – отметил Андрей Тарасенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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