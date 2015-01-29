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Жительница Находки пойдет под суд за укрывательство жесткого убийства

Жительница Находки пойдет под суд за укрывательство жесткого убийства

Фото: Комиинформ

Прокурор города Находки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-ки Е., которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, женщина узнала от своих знакомых, что они во время ссоры убили мужчину в одном из частных домов п. Южно-Морской. Фигурантка решила помочь избежать им уголовной ответственности за содеянное.

Так, женщина постирала испачканные кровью вещи злоумышленников, замыла следы крови в доме, где происходило избиение, а также посоветовала закопать труп потерпевшего, и дала им лопату. Кроме этого, фигурантка посоветовала преступникам сжечь покрывало, в которое они заматывали тело погибшего.

Правоохранительные органы впоследствии установили личности убийц. В настоящее время уголовное дело по их обвинению рассматривается в суде.

Уголовное дело в отношении фигурантки также направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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