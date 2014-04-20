За последний месяц в Приморском крае возникло более 500 лесных пожаров. Это почти в два раза больше прошлого года. Такие данные 31 октября озвучили в краевой авиабазе охраны лесов. Борьба с возгораниями не прекращается. На помощь приморским спасателям из Хабаровска прислали специальный самолет-амфибию Бе-200. Он отправился в Дальнегорский и Кавалеровский районы.

Даже через небольшой иллюминатор видно, как пожары бушуют в тайге. Главная опасность — огонь подбирается к населенным пунктам. Только вокруг Кавалерово несколько очагов возгорания. И все в труднодоступных зонах, куда не проедет наземная техника.

Самолет-амфибия Бе-200 прибыл из Хабаровска, чтобы помочь тушить приморскую тайгу. За раз такой пожарный самолет может сбросить до 12 тонн воды. Однако в минусовую температуру сделать это будет невозможно. Сейчас за бортом -5, а значит, в этот раз лес тушить не будут. Поэтому цель этого полета: оценить направление пожаров, чтобы скоординировать тех, кто будет бороться с огнем на земле.

Повышение температуры ждать уже не приходится, дождей приморские синоптики тоже не обещают. Поэтому, вероятнее всего, «амфибия» вернется в Хабаровск так ни разу и не сбросив свой запас воды. Поэтому пожары в горных хребтах и непроходимых лесах будут тушить наземные силы и вертолеты.

Василий Медведев, руководитель летной службы КГБУ «Приморская авиабаза»: «Завтра мы планируем его для заброски в труднодоступную местность на удаленный лесной пожар 21-го десантника-пожарного. Эти люди так же, как и наши сотрудники парашютно-десантной пожарной службы, умеют спускаться на спусковых устройствах с вертолета с высоты до 45-ти метров. То есть даже без площадки мы можем их доставить в баулах и противопожарном снаряжении».

В этом году пожароопасный период особенно напряженный, отмечают специалисты. Огонь бушует в приморской тайге с начала октября. Сейчас горит более 2,5 тысяч гектаров леса. Из них локализовано больше половины и в течение суток их планируют потушить.

Игорь Сарана, зам. начальника главного управления МЧС России по Приморскому краю: «За сегодняшний день самолетом Бе-200 ЧС МЧС России проведен мониторинг лесопожарной обстановки, в результате которого выявлено два новых очага возгорания, на который своевременно в данный момент забрасываются люди».

В связи пожароопасной ситуацией в Приморье специалисты не исключают, что в крае перенесут сроки открытия охотничьего сезона, который должен начаться 1 ноября. В регионе по-прежнему действует особый режим, при котором пребывание в тайге местных жителей запрещено.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]