Во Владивостоке проходит XI международный форум «Природа без границ». В кампусе на острове Русском собрались более 400 участников — представители бизнеса, экологи, общественники. Примером экологически ответственного бизнеса была признана крупнейшая на Дальнем Востоке компания по перевалке угля, акционерное общество «Восточный порт». Как защитить природу от угольной пыли?

Перевалка угля в портах Дальнего Востока — на форуме одна из острых тем. Уникальным опытом соблюдения мер экологической безопасности делятся представители «Восточного порта» — главного стивидора угольной отрасли страны, которым руководит «Управляющая портовая компания». Крупнейший специализированный и высокотехнологичный терминал в бухте Врангеля оснащен самым современным оборудованием, защищающим окружающую среду от угольной пыли.

Галина Маслакова, инженер-эколог АО «Восточный порт»: «Расположение порта в промышленной зоне, вдалеке от застроек, позволяет порту расти и развиваться. В связи с этим, в 2012 году принято решение АО «Восточный порт», под руководством «Управляющей портовой компании», о расширении терминала. Начато строительство третьей очереди угольного терминала с учетом всех мировых стандартов и технологий по природоохранным мероприятиям».

Особенности груза в порту были учтены еще во время его проектирования. На территории по пути следования составов установлены ветрозащитные сооружения. Уголь высыпают из вагонов в закрытом здании, где работают мощные системы пылеподавления и фильтрации воздуха.

Галина Маслакова, инженер-эколог АО «Восточный порт»: «Попадая на вагоноопрокидыватель, уголь выгружается с учетом создания сухого тумана. Применяется мелкодисперсная водяная пыль, которая окутывает уголь во время его перевалки».

На открытых складах на поверхности угля создается защитная «корка». Для этого летом здесь работают системы орошения, а зимой — снегогенераторы, распыляющие снег. Инвестиции «Восточного порта» в модернизацию техники и охрану окружающей среды за последние пять лет составили более миллиарда рублей.

- То есть у вас есть положительный пример, на который мы можем ссылаться...

Вместе с оборудованием по очистке воздуха, в круглосуточном режиме работают системы очистки сточных вод. Новейшая технология многоуровневой фильтрации обеспечивает сбор поверхностных вод, не допуская их попадания в акваторию бухты. Вот почему бухта Врангеля остается одной из самых чистых в заливе Петра Великого. Восполнение биоресурсов — также отличительная черта стивидорной компании. За последние годы здесь были выращены и выпущены в воды Японского моря десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]