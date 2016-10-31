Анонс на 2 ноября

2 ноября в Приморье состоится научно-практическая конференция на тему: «Этнокультурное многообразие и опыт реализации этнополитики в России и странах АТР».

2 ноября во Владивостоке в 19.00 в «Фетисов Арене» пройдет матч «Адмирал» – ХК «Сочи» (Сочи).

2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]