В Приморье ожидаются дожди, на севере со снегом

Сегодня, 1 ноября, через Приморье смещается малоактивной фронтальный раздел. В крае переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя, на севере со снегом. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от +6°C на северо-востоке до +16°C на юге края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в ночь на четверг осадки прекратятся. Температурный фон составит -1…-6°C, в горных районах до -12°C, на южном побережье +1…+6°C. Днем 2 ноября переменная облачность, температура воздуха +6…+13°C. В конце дня местами на севере Приморья возможны небольшие осадки, связанные с фронтальными разделами неглубокого малоактивного циклона, располагающегося над югом Хабаровского края.

В пятницу, 2 ноября, над большей частью края атмосферное давление будет расти, а вблизи южного побережья будет смещаться атмосферные фронты циклона. На юге Приморья местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Усилится северный ветер. Ночью похолодает на 2-5 градусов. Днем воздух прогреется до +3…+8°C, на северо-востоке -3…+2°C.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11…+13°С.

В четверг в краевом центре ожидается переменная облачность, вечером возможен слабый дождь. Температура ночью +3…+5°C, днем +8…+10°C.

В ночь на пятницу будет облачно, возможны небольшие осадки. Усилится северный ветер. К утру температура воздуха понизится до 0…-2°C, возможно образование гололедицы на дорогах. Днем переменная облачность, без осадков. Сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха составит +2…+4°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]