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С начала года средства автоматической фиксации выявили свыше 695,5 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

С начала года средства автоматической фиксации выявили свыше 695,5 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

С начала года   по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 695 тысяч 618 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 409 млн 922 тыс. 500 рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 635 тыс.724 постановления о наложении штрафа на сумму 338 млн 127 тыс. рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 40 тыс. 513 постановлений на сумму 56 млн 615 тыс. 756 рублей.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным  ч. 1  ст. 20.25  КоАП РФ.  Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется  скидка в 50%.

За уклонение от исполнения административного законодательства 1829 административных материалов  направлены в суды для рассмотрения и принятия решения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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