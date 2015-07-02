4 ноября во Владивостоке перекроют автодвижение
4 ноября с 09.45 до 12.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничного шествия личного состава Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского будет ограничено движение и парковка на следующих участках дорог:
- по улице Верхнепортовая: от пересечения с улицей Пестеля до дома № 2 по улице Алеутская (железнодорожный вокзал);
- по улице Алеутская: от дома № 2 по улице Алеутская до пересечения с улицей Светланская;
- по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до дома № 67 по улице Светланская.
ГАИ предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: Посьетская, 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Алеутская, Набережная, Бестужева, Станюковича. Также будет изменен маршрут движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
4 ноября с 8.00 до 13.13 движение большегрузов на вышеперечисленных участках дорог также будет ограничено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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